Крум Зарков.
Припомняме, че в рамките на два дни /7 и 8 февруари/ БСП ще проведе своя 51-и Конгрес в НДК. Една от задачите му е избор на нов председател на партията. Сред кандидатите е и Зарков.
"Надявам се, че тази надпревара ще повлече крак за други партии и най-накрая за цели български народ. Защото това е борба, която ще доведе до нов правов ред", каза още бившият правосъден министър.
"Всичко е в ръцете на делегатите", заключи той.
