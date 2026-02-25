Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнително бюро. Това заяви председателят на ''БСП - Обединена левица" Крум Зарков в парламента след като 8 народните представители на от БСП гласуваха ''за" промените в Изборния кодекс да бъдат приети, предаде репортер на ФОКУС.
"Допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и гарантира всеобщо и равно изборно прави на българските граждани. Това е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутатите от БСП в следващия парламент", каза още той.
И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.
"С тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път', заключи той.
Крум Зарков изключи осемте депутати от БСП, които гласуваха за промените в ИК
© ФОКУС
Още по темата
/
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се ограничават изборните секции в държавите извън ЕС
12:29
Диана Дамянова: Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Скъпо ще си плати
09:08
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
24.02
Една коалиция е подала документи за участие в изборите още в първия ден от регистрацията в ЦИК
24.02
Проф. Пламен Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
24.02
Още от категорията
/
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
12:25
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
11:51
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, замесено в случая "Петрохан": Очаква се доклад
24.02
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна на днешната среща на "Коалицията на желаещите"
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.