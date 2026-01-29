Крум Зарков обяви, че ще се включи в битката за лидер на БСП.
"С кандидат за председател на БСП ли говоря?
Да, може да разглеждате разговора по този начин.“
Влизате в тази битка?
Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани. Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат“, заяви Крум Зарков.
Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. "Това не бива да бъде допускано“, каза пред БНТ той.
Според него съществуването на БСП е много дълбока тема и трябва да се признаят допуснатите грешки.
"Когато тези, които направиха, така че партията създала съвременната ни Конституция, записала в нея демократична, правова и социална държава, водила ред битки срещу задкулисие и фасадна демокрация, беше причислена и принизена като прост апендикс към едно управление, водено от олицетворителя на тази корупция, те първо трябва да поемат своята отговорност. Това е сегашното изпълнително бюро, както и голяма част от ръководния екип на партията“, заяви той.
Според него Атанас Зафиров няма как да продължи да бъде председател на БСП.
Освен вътрешнопартийните теми, Зарков коментира и политическия проект на президента Румен Радев.
"Ако БСП си беше останала на мястото през последните години, особено последната, може би на Радев нямаше да му се налага да слиза от президентството и да се включва в битката на партийния терен в битка срещу олигархията. Не, няма Румен Радев да претопи БСП, това което се случва на БСП и което ще се случи, ще бъде плод на усилията на БСП, ако не се предприемат нужните мерки, осъзнае своята отговорност. Тяя има път напред с или без присъствието на Радев на политическия терен.“
Той е категоричен, че появата на Румен Радев ще промени политическия пейзаж.
"Това може и ще е полезно, защото 5 години ние не можем да излезем от един цикъл на избори и да намерим правилното сечение“, коментира още той.
