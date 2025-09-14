ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
Вярва се, че в тази нощ молитвите придобиват особена сила, тъй като небето се отваря - границата между небето и земята става прекалено тънка.
Предците ни са казвали: "На Възнесение топлината ще се отдръпне, а студът ще се настъпи. На Възнесение есента се придвижва по-бързо към зимата."
Съществувало е поверие, че на празника Възнесение Господне не може да се започва никаква важна и значима работа, защото всичко, започнато на този ден, или ще бъде безполезно и неуспешно, или ще завърши с пълен провал.
На този ден не трябва да се върши работата в градината и на полето. Не трябва да се започва и почистване на дома. Забранени са сватбите, годежите и шумните тържества. Човек трябва да посрещне празника с чисти мисли и сърце - без да завижда, без да осъжда и без да критикува другите.
Имен ден празнуват Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана.
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
