Кръводаряването – как всеки може да спаси живот и какво трябва да знаем преди процедурата
©
Според нея, събития като COVID пандемията и трагедията в Северна Македония са променили мисленето на българина.
"Хората вече осъзнават, че дарявайки кръв, могат да помогнат на непознати и да спасят до трима пациенти в критичен момент“, добавя тя.
Кой може да дарява кръв и колко често?
Всеки може да дарява кръв, като има законови ограничения: Мъжете могат да даряват до 5 пъти годишно, а жените – до 4 пъти. Минималното тегло за дарител е 50 кг, а минималният интервал между две дарения е 60 дни, за да се осигури пълно възстановяване на организма.
"Виждаме все повече млади хора, които искат да помогнат. Рокерски клубове, организации и фирми също се включват редовно в инициативите за кръводаряване“, обясни д-р Грънчарова. Горната възрастова граница за дарители е 65 години, след което даряването вече не е позволено по медицински причини.
Противопоказания и подготовка за кръводаряване
Дарители не могат да бъдат хора с определени хронични заболявания, като хепатит B и C, редица автоимунни заболявания, хронични анемии и други заболявания на кръвта. Преди всяко дарение се извършва медицински преглед, включително проверка на лекарствата, които приемат кандидатите.
"Подготовката започва още от предния ден – достатъчно сън, хранене и хидратация с негазирани и неенергийни напитки. В деня на дарението задължително трябва да се закуси и да се пие вода. Процедурата продължава около 30–40 минути, след което дарителите се съветват да се хранят и да избягват физическо натоварване и алкохол“, допълни д-р Грънчарова.
Пътят на кръвта
Всяка дарена единица кръв преминава през процес на преработка и изследвания. От нея могат да се получат три продукта: еритроцитен концентрат, прясно замразена плазма и тромбоцитен концентрат – затова един дарител помага на трима пациенти. Кръвта се изследва за кръвна група, имунологични параметри и трансмисивни инфекции, за да се гарантира безопасността на пациента.
Още от категорията
/
Плащане само в брой на Нова година: За определено време няма да работят ПОС терминалите и банкоматите
13:08
Национален център за безопасен интернет: Има над един милион сигнали, свръзни с рисковете за децата в социалните мрежи
08:30
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.