За първи път куче ще бъде част от Народното събрание. То ще бъде водач на незрящ депутат.

Иван Янев от "Прогресивна България" днес влезе в парламента заедно със своя лабрадор.

Той губи зрението си в много ранна детска възраст и през годините помага по всевъзможни начини хората с увреждания да имат възможности за пълноценен живот.

Завършва училището за деца с нарушено зрение в София "Луи Брайл". Придобива висше образование по история в СУ "Св. Климент Охридски", където разработва и защитава докторска дисертация на тема "Външната политика на България през втората световна война в българската историческа литература". Завършва магистратури по история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Хоноруван преподавател е по специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания в Национална спортна академия "Васил Левски". Янев е и треньор по шоудаун.

Автор на научни книги и статии. Депутатът е председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", Спортен клуб за интеграция "Витоша", член на управителния съвет на Съюза на слепите в България.