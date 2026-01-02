Къде можем да проверим надежден ли е сайтът, от който възнамеряваме да поръчаме?
Първо помислете за минута! По-добре е да отделите предварително малко време за проверка на сайта, от където искате да пазарувате, отколкото да страдате след това за дълго и да загубите пари. Съветите са на Европейския потребителски център, цитирани от ФОКУС.
Да се пазарува от електронни търговци има изключително много предимства – имаме достъп до огромен пазар на стоки и услуги, конкурентни цени и можем да направим поръчката по всяко време на денонощиет. Ако обаче не сме достатъчно внимателни, може да пострадаме от некоректни онлайн търговци или да попаднем на измама.
Затова е препоръчително да проверим добре дали уеб магазинът, от където искаме да купиме дадена стока или услуга, е сигурен. Ето как стъпка по стъпка:
В началото - доверете се на нас и направете проверка!
Чувствате ли се сигурни, когато сърфирате в интернет? Използвайте нашия инструмент "Проверка на сайта!“ и пазарувайте спокойно и безопасно онлайн, съветват от ЕЦБ.
Доверете се на нашите проверки, за да сте сигурни, че може да се доверите и на онлайн търговците, от където искате да купите новите си дрехи или модерната прахосмукачка.
