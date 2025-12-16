Къде в Европа е България по използване генеративен изкуствен интелект?
Тази информация идва от данни за използването на ИКТ в домакинствата и от отделни лица, публикувани днес от Евростат и цитирани от ФОКУС.
Сред страните от ЕС използването на инструменти за генеративен ИИ е било най-разпространено в Дания (48,4%), Естония (46,6%) и Малта (46,5%).
За разлика от това, най-ниските дялове на хората, използващи инструменти за генеративен ИИ, са регистрирани в Румъния (17,8%), Италия (19,9%) и България (22,5%).
