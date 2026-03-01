Културният сблъсък в блока: Аргументът "не ползвам, не плащам" не е валиден
Това съжителство носи предимства - споделени разходи, сигурност, общност - но и предизвикателства, които често водят до конфликти, предупреждава агенция "Тия", една от големите такива в Пловдив
Сградата не е просто архитектурен обект, а сложна социална екосистема. Общите части, стълбища, коридори, асансьори, дворове, са местата, където се пресичат интересите на собствениците и наемателите.
Спазването на правилата води до спокойна атмосфера и повишаване стойността на имота. Липсата на ред, оставянето на лични вещи в общите пространства или нарушаването на часовете за тишина, обаче, често провокира напрежение.
Една от основните причини за конфликти е т.нар. "културен сблъсък“. Новодошлите жители от по-малки населени места или чужбина понякога не са свикнали с неписаните правила на градското съжителство.
Ролята на домоуправителя става ключова: той е медиатор, организатор и гарант за спазването на реда.
Състоянието на общите части отразява културата на кооперацията. Редовната поддръжка на стълбища, асансьори, фасада и двор не е само естетика - тя увеличава дългосрочната стойност на имота.
Необитаемите жилища не освобождават собствениците от отговорност - законът изисква всеки да участва в поддръжката на общите части.
Законът за етажната собственост и разпределението на отговорностите
Българското законодателство е ясно: всеки собственик трябва да участва във финансирането на поддръжката, ремонта и управлението на общите части.
Решенията за основни ремонти се вземат на общо събрание, където се определят и вноските, събират се средства във фонд "Ремонт и обновяване“ и се следи отчетността.
Течовете от покрива са честа болка за старите кооперации. Забавянето на ремонтите води до по-големи щети и разходи.
Асансьорът, което е най-скъпото съоръжение в блока, изисква редовни прегледи. При опасни дефекти законът задължава спирането му до отстраняване на проблема.
В България често управлението се поверява на инициативен съсед, докато в страни като Германия професионалното управление е стандарт.
Специализирани фирми поемат такси, ремонти, юридически въпроси и комуникация със собствениците. Новите комплекси в България също се движат към този модел, което повишава стандартите и намалява конфликтите.
Най-честите спорове са за шум, чистота, разпределение на разходите и използване на общите части.
Ключът е диалогът, прозрачността и ясното разпределение на отговорностите. Домоуправителят трябва да бъде дипломат, който балансира индивидуалния комфорт и общото благо.
Собствениците на магазини и офиси обикновено се освобождават от част от разходите за жилищната част, но участват във фондовете за ремонт.
Всички решения се вземат на общо събрание и се записват в протоколите, като справедливото разпределение на разходите гарантира спокойствие между собствениците.
Дигиталните инструменти правят управлението по-лесно и прозрачно. Софтуерни платформи и мобилни приложения улесняват комуникацията, дистанционното гласуване и отчетността. Това повишава доверието между съседите и улеснява живота в сградата.
Животът в етажна собственост е тест за способността ни да живеем заедно, да уважаваме чуждото пространство и да носим отговорност за общото благо.
Там, където има диалог, прозрачност и грижа, сградите се превръщат в истински домове, а инвестицията в устойчива стойност за поколения напред.
