Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не масов проблем
Куюмджев посочи, че в сложната енергийна ситуация, в която се намира Европа, българската държава все пак полага грижи. И обясни: "Либерализираният пазар изобщо не е такъв. Създадоха трети сегмент към енергийната борса, където могат да участват само ЕРП-тата и държавните енергийни компании. На АЕЦ "Козлодуй" им се казва – няма да продавате на 123 евро, а 1/4 от енергията, която можете да произведете, ще продавате на ЕРП-тата на цена 30 евро. Това вече не е пазар. По тази логика на този сегмент се подържа непазарна цена, която е два пъти по-ниска. Например за януари средната цена беше близо 149 евро за мегават часа, а ние плащаме половината на това при сметките си." Той допълни, че усещането за по-високи сметки понякога е субективно, а друг път – доказано.
Куюмджиев каза още, че цената на електричеството през януари е била висока.
Никъде другаде в Европейския съюз цената на свободния пазар не е по-висока от цената за битовите клиенти – ние сме единствата държава, която плаща толкова нисък ток вкъщи, заяви още бившият зам.-министър. И допълни, че в Европа обикновено бизнесът плаща по-ниска цена за електроенергия, отколкото гражданите, "нашата държава ни е спестила това".
Куюмджиев обясни още, че когато АЕЦ "Козлодуй" се опита да продаде останалата енергия на свободния пазар, държавата слага таван на приходите. "Например централата би могла да продаде за 122 евро. Държавата слага таван на приходите от 60 евро. На другите 60 евро, които биха могли да реализират като приход, им слагат допълнителен данък", обясни още той.
Експертът посочи още един детайл: "В края на годината, вместо законовите 80% данък дивидент, им взимат 100%. След това идват данъчните и казват – ти си продал енергия за 120 евро на пазар, затова плащай данъци върху 120 евро. А от централата посочват – не сме продали на 120, а на 60, защото другите ни ги взе държавата."
Куюмджев коментира още, че ЕРП-тата имат дистанционна система на отчитане.
Експертът беше категоричен, че средногодишната цена на тока у нас не се различава толкова много от тази в останалите европейски страни.
