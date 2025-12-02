Асен Василев и всички, които критикуват сегашния бюджет, е оправдана, защото той е безобразен, но проектобюджетът е продължение на бюджетите за 2025, 2024, 2023, 2022 г. Това каза финансовият анализатор и съпредседател на политическа партия "България може“ Кузман в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.
Протестите са инструмент за постигане на политическа цел, която обаче трябва да бъде дефинирана. "Истинската цел на този протест изначално трябваше и трябва да бъде заявена оттук насетне като сваляне на това мнозинство от власт. То е незаконно и мъртвородено от самото си начало. Едно връщане на бюджета оправя ли всичко или всъщност бюджетът е такъв, защото мнозинството в парламента е калпаво? То просто не разбира стратегическите рискове и решенията пред България. Отговорът на проблемите не е само протестът, който не може да изхвърли един или друг депутат от този парламент, а друго мнозинство с друга умонастройка, с друго разбиране за икономиката, за културата, за духа на българите. Когато има такова друго мнозинство, пак дошло по демократичен път обаче, то ще изолира онези политически фактори, които са злоупотребили с доверието на хората“, обясни Илиев.
Според финансовия анализатор в България има достатъчно пари, но те не се харчат ефективно. "Трябва да върнем прозрачността, сложим нещата на експертна основа, приоритизираме кое е важно и кое не – имаме ли нужда от инфраструктура, от детска болница, трябва ли винаги за сметка на нашия интерес да удряме невралгични точки, нашата енергетика да речем. Това са големи теми и те изискват визионерство, политическа воля и постоянство. Инфлацията може да бъде овладяна през овладяване на разходите на правителството. То прави тези разходи, като взима външен дълг и ги впръсква в системата. Трябва да овладеем тези разходи, да ги направим по-ефикасни, да се грижим за социално ранимите групи, които наистина имат нужда, прочиствайки тази бездънна яма с ТЕЛК-овете, стабилизирайки инвестициите, които публичният сектор прави“, изброи Кузман Илиев.
Кузман Илиев: Бюджетът стана политически инструмент в политическата игра
