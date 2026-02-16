"Лаещата“ кашлица не е медицински термин за диагноза, а начин, по който пациентите описват специфичен тип суха, груба и дразнеща кашлица, наподобяваща лай на куче. Тя често звучи "метално“, болезнено и се усеща по-скоро в гърлото, отколкото в гърдите.Най-често този тип кашлица е свързан с възпаление на ларинкса и гласните връзки, поради което първият и най-подходящ специалист за консултация е УНГ лекар.- суха и силна кашлица без храчки- пресипнал или дрезгав глас- парене или болка в гърлото- усещане за стягане или "драскане“ при преглъщане- по-силно изразена нощемЗа разлика от кашлицата, идваща от белите дробове, при този тип обикновено няма задух, хрипове или болка в гърдите, информират от УМБАЛ "Лозенец“."Лаещата кашлица най-често е резултат от възпаление на ларинкса и гласните връзки. В тези случаи първият и най-подходящ специалист за преглед е УНГ лекар, а не пулмолог, тъй като източникът на проблема се намира в горните дихателни пътища“, обяснява д-р Константин Борисов, лекар-специалист УНГ в лечебното заведение.- остър или вирусен ларингит- постназален секрет- субхордален ларингит- излагане на студен или сух въздух- пренатоварване на гласа- кашлица над 7–10 дни- трайна пресипналост- болка или парене в гърлото- усещане за затруднено дишанеВ тези случаи прегледът при УНГ специалист е първата и най-правилна стъпка, тъй като източникът на проблема най-често се намира в горните дихателни пътища, а не в белите дробове.Записване на час за преглед и консултация при специалист: 02/96 07 682