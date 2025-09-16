ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лавров: Русия постепенно се отдалечава от термина "неприятелски държави"
Журналисти са обърнали внимание на участието в конкурса на един представител от САЩ и Европа и са поискали от министъра да изясни какво ще трябва да направят изпълнителите от "неприятелски държави" в бъдеще, за да стигнат до "Интервизия".
"Ние постепенно се отдалечаваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но като президент [на Русия Владимир Путин], говорейки наскоро на едно от събитията във Владивосток, подчерта няма неприятелски настроени за нас страни, има страни, които имат неприятелски правителства по отношение на Руската федерация", коментира Лавров.
"Не бих изброил хора, които не са били допуснати от правителствата си, честно казано, защото, първо, това е тяхното лично положение и ние не искаме да им създаваме трудности. Но тези, които биха искали да дойдат, знаят, че винаги ще се радваме да ги видим", добави министърът.
"Няма да изброявам хората, които не са били допуснати от правителствата си, да бъдем честни, защото, първо, това е тяхна лична ситуация и не искаме да им създаваме затруднения. Но тези, които биха искали да дойдат, знаят, че винаги ще бъдат добре дошли“, добавя министърът.
