Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Лавров: Русия постепенно се отдалечава от термина "неприятелски държави"
Автор: Николина Александрова 13:03Коментари (0)67
©
Руската страна постепенно се отдалечава от използването на термина "неприятелски държави" и изхожда от факта, че има неприятелски правителства, а не държави. Това заявява руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция за подготовката за "Интервизия", предава ТАСС.

Журналисти са обърнали внимание на участието в конкурса на един представител от САЩ и Европа и са поискали от министъра да изясни какво ще трябва да направят изпълнителите от "неприятелски държави" в бъдеще, за да стигнат до "Интервизия".

"Ние постепенно се отдалечаваме от термина "неприятелски страни", въпреки че той остава в законодателството, но като президент [на Русия Владимир Путин], говорейки наскоро на едно от събитията във Владивосток, подчерта няма неприятелски настроени за нас страни, има страни, които имат неприятелски правителства по отношение на Руската федерация", коментира Лавров.

"Не бих изброил хора, които не са били допуснати от правителствата си, честно казано, защото, първо, това е тяхното лично положение и ние не искаме да им създаваме трудности. Но тези, които биха искали да дойдат, знаят, че винаги ще се радваме да ги видим", добави министърът.

"Няма да изброявам хората, които не са били допуснати от правителствата си, да бъдем честни, защото, първо, това е тяхна лична ситуация и не искаме да им създаваме затруднения. Но тези, които биха искали да дойдат, знаят, че винаги ще бъдат добре дошли“, добавя министърът.

Още по темата: общо новини по темата: 3543
16.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
14.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/591 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
18:17 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
19:02 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:17 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
15:57 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
19:01 / 14.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
21:56 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Водна криза
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: