Румен Радев.
Ето и целия пост на Радков:
Първо, трябва да отбележим, че президентът Радев направи много силен ход. И това трябва да му го признаем, независимо дали го харесваме или не. Прецени, че политическият момент е подходящ, отказа се от президентския пост към година преди края на мандата си , за да прави партия и да участва в изборите за парламент. А може и да се готвил за подобен развой на събитията и това да е било планирано, което прави действията му още по-силни.
И реакциите в социалните мрежи към изявлението му, което със сигурност е най-харесваната публикация на политик в българския Facebook и вероятно тази, стигнала до най-много хора, потвърждават, че със сигурност е хванал момента. А както във военните действия, така и в политиката да грабнеш инициативата - особено в подходящия момента - е едно от най-важните действия. В парламента ще влезе със сигурност, а някои социолози предричат дори негова победа на предстоящите избори.
И точно тук искам да обърна внимание на нещо, което все още е характерно за нас българите като цяло. И то е очакването на Месията, който ще ни спаси! Очакванията в месианство имаше последно към Слави, преди това към Бойко, преди него към Царя...
Доста вероятно е Радев де вземе и немалко протестен вот от хората, които им е писнало от всичко и всички в настоящата политика последните вече доста години. Някой хора ще кажат, че Радев не е ново лице и ще са прави. Други ще кажат, че като президент не е имал дори близо до правомощията на министър-председателя и също ще са прави.
Ключовото е, че Радев извади топки и хвана момента. Без значение, дали вие, аз или леля Пенка го харесва или не. А социологическите проучвания последно показваха, че е българският политик с най-висок рейтинг и одобрение. Ще победи ли на изващите избори или не и какво ще направи след като влезе в парламента и дали ще бъде добър, посредствен или лош политик - бъдещето ще покаже.
И на фона на всички тези събития сума хора ме ръчкат:
"Ще се кандидатираш ли за президент? Ще се кандидатираш ли за президент?"
И хората почват да наливат:
> трябват ни морални и свестни хора в политиката
(питам ги сигурни ли са, че съм толкова морален и свестен)
> там ще можеш да правиш много повече от това, с което се занимаваш и да помагаш повече
(може би да, може би не, но със сигурност ще имам хиляда пъти повече стрес и проблеми на главата)
И още аргументи в този дух, които не искам да изброявам и затова искам да споделя с вас следното.
Не просто вярвам, а знам, че мога да помогна и направя още много от позицията си на обикновен гражданин. Знам, че мога да направя още много и за здравеопазването, и за образованието и за подготвеността на хората за непредвидени ситуации, и за това хората да се разбират по-добре един с друг и т.н. и т.н. Това е едното. Другото, което искам да продължа да правя - да показвам, че
> обикновените хора можем да правим много повече, отколкото предполагаме.
> можем да постигнем много неща с много ентусиазъм и минимални или никакви средства.
И въпреки, че никога няма да разполагаме със средства, правомощията и мощта на държавната машина, обикновените хора можем да подобряваме множество малки неща всеки ден.
И тези неща можем да ги правим, без значение кой спечели следващите избори и дали ще управлява самостоятелно или в коалиция. Разбира се, че има значение кой управлява и че трябва да се борим за това, в което вярваме, но малките смислените действия, които всеки прави ли не прави всеки ден влияят много повече, отколкото предполагаме.
Та, без значение дали вярвате в следващия Спасител или не, не спирайте да вярвате в себе си, защото от вас зависи много повече, отколкото си давате сметка!
Благодаря ви!
