ЗАРЕЖДАНЕ...
Лазар Радков: Събрахме над 29 000 лв дарения за "КапачкиЗаБъдеще!"
Това написа във Facebook Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще" в неделя вечерта.
Припомняме, че в събота Радков съобщи, че клуб на доброволци в Пловдив е бил разбит и ограбен- изкъртена е вратата на помещението, в което се съхранява техниката на "Спасителен Клуб за Бъдеще" в Града под тепетата.
По-предната вечер някой е разбил вратата, където се помещава значителна част от оборудването на доброволците от "Спасителен Клуб за Бъдеще" - Пловдив
"Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в пловдивска област и не само.Откраднати са шлангове, липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводния. Няма ги и спиналната дъска за пренасяне на силно пострадали, ранцеви пожарогасител и градинска пръскачка, с която колегите помагаха при гасенето на пожарите при с. Иван Вазово и с. Михилци миналта година. Липсва моторна пръскачка, два апарата за кръвно, мединцска раница ...", написа преди два дни той.
Още от категорията
/
"Ние потребителите": Търговците са задължени да осигурят ефективна комуникация с потребителите
10:05
Празник е!
09:48
Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.