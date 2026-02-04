Лазерно студио в Казанлък също е намесено в скандала с тайните записи на голи клиенти
©
"За съжаление, до нас достигна информация, че 4 снимки, направени през октомври 2023 година, в едно от първите ни студия в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произходът на въпросните снимки и разчитаме на органите на реда за тяхното премахване. Нямаме отношение към случващото се, и че въпреки това, ще проверим всичките си студия, за да сме сигурни за клиентите си. Как си представяте да допуснем тук да се продължава с тази грозна история допълнително. За нас е важно да излезе истината, такава каквато е", заявиха от салона.
Собственичката е категорична, че нейното студио и това в Бургас нямат нищо общо.
Още по темата
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
03.02
Още от категорията
/
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
09:01
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
21:39 / 03.02.2026
Проф. Николай Витанов: Ако приложим "Теорията на дългата коса" и ...
21:40 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
18:20 / 03.02.2026
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за у...
16:45 / 03.02.2026
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
16:45 / 03.02.2026
Йотова продължава с консултациите с парламентарните групи
15:49 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.