|Лечебни заведения в СИМП подкрепят увеличаването на потребителската такса
Пълният текст на позицията:
В исторически план при старта на здравно-осигурителния модел потребителската такса /ПТ/ изповядваше философията в здравноосигурителния модел:
-да насърчи по-отговорно използване на здравни услуги от ЗОЛ и ограничи явления като хипохондрия или хипердиагностика на незначителни проблеми ангажиращи специфичен и квалифициран лекарски труд.
-тя също така помага да се финансира част от здравната система, която и без друго от създаването си е недофинансирана и без начална капитализация.
Потребителската такса същевременно дава стимул на пациентите да търсят по-ефективно и необходимо лечение, както по хоризонтала така и по вертикалата на здравната система.
В този начален период бе възприет модела на реципрочноста на стойността на ПТ и МРЗ – като процент от последната, логично поради инфлационния индекс. В последствие при уязвимите групи с ниски доходи и хора с увреждания се фиксира ПТ при ПИМП и СИМП и доплащане през РЗОК, като този принцип както при тях така и при останалите пациенти от работещия контингент бе изоставен и не бе заменен с друг. Последствията от това са обезличаване на принципите на философията на осигурителния модел и вече значително изкривяване на гореупоменатите цели и в цялост по лоша здравна услуга.
Има и ред други последици – вместо финансово да оздравяваме ЛЗ ние ги прегряваме и поставяме под риск достъпността на медицинската помощ
равнопоставено за всички български граждани.НСЛЗСИМП сме както солидарни с колегите ни от ПИМП, респ. ЛЗ болнична помощ, ПТ като истински натурален показател и като най – справедлив репер МРЗ, бъдат отново поставени в пропорционалност. За целта предлагаме с консенсус да бъде възстановен този изначален принцип.
На свое заседание УС на НСЛЗСИМП реши да подкрепим предложението на БЛС за актуализация на потребителската такса, категорично заставаме до Вас в искането за разумно увеличение на потребителската такса.
