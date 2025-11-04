Сподели close
За аварийна ситуация в АЕЦ "Козлодуй", научи "Фокус" от собствени източници.

Изгорял захранващ блок на I-ва система за безопасност на 5-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е причината за аварията. Това се е случило във вчерашния ден.

Поради голямо задимяване в помещението е извикана пожарна.

Предприемат се действия по подмяната му.

Всичко е под контрол и няма опасност за хората.