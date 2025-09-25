Лекар: Силно препоръчително е да си сложите ваксина за грип и COVID

© Както ежегодната ваксина за грип, така и тази за Ковид е силно препоръчителна за всеки. Около 15% от случаите протичат тежко, а 5% - критично тежко.



Изцяло независимо от тежкото остро протичане Ковид има още един проблем, който грипът няма - води до дълъг Ковид при около 7 до 35% от преболедувалите (зависи от това колко пъти са боледували, в коя част на света, ваксинирани ли са).



Всяко следващо преболедуване на Ковид увеличава риска от дълъг Ковид, всяка ваксина намалява риска от дълъг Ковид дори да се разболеете. Дълъг грип няма, така че ваксината за Ковид остава точно толкова важна (ако не и по-важна) от тази срещу грип.



Аз ще си сложа новата ваксина срещу Ковид в следващите няколко дни. Децата ми също.



От Фейсбук профила на д-р Аспарух Илиев, инфекционист и ръководител на лаборатория към Медицинския университет в Берн.