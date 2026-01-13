Лекар: Тъпченето с имуностимуланти усилва риска от неблагоприятно прекарване на болестта
"Хора, още повече по време на инфекция, не трябва по никакъв начин да стимулират имунната си система, защото можем да получим неприятни ефекти", каза пред БНТ, в "Денят започва" проф. Доброслав Кюркчиев - началник на Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ "Иван Рилски".
По думите му "имунната система не е само една красива фея, която ни пази - тя може да стане грозна вещица, която може да се обърне срещу нас".
"Имунитетът не е нещо, което работи количествено. Той трябва да е една балансирана система и ако не откриеш дисбаланс - да човъркаш една балансирана система никога не е добра идея и в живота, и в имунната система", каза той.
Проф. Кюркчиев поясни, че и прекомерната употреба на витамините може да има негативни последствия т.е. на първо място трябва да се направят изследвания и на база на това да се уточни дали и колко витамини трябва да се дават.
Утопична е концепцията според него за това, че с "имуностимуланти може да се сложи щит срещу грипа".
Вариант е ваксината, която от своя страна също не е гаранция, но поне "протичането на заболяването е по-леко".
"Тъпченето с имуностимуланти усилва риска от неблагоприятно прекарване на болестта, именно заради свръхреакция на имунната система, която е напълно възможна", смята още той.
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
