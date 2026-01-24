Лекар: Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог
© NOVA
Новите американски препоръки за хранене, одобрени от Робърт Кенеди-младши, са в унисон с настоящите изисквания в храненето, те засягат доста по-висок прием на протеини, каза тя. Ако досега се препоръчваха 0,8 – 1 грам към килограм тегло, то сега в САЩ вече са въведени 1,2-1,6 грама на килограм телго, обясни лекарят.
Препоръката за прием на пълномаслени продукти е много правилна, защото те са много богати на калций, като така се прави профилактика на някои заболявания, допълни тя. И подчерта, че Витамин D също е много важен.
Д-р Стоянова коментира още инжекциите за отслабване. Тя посочи, че тези медикаменти имат своето място в медицината относно затлъстяването и наднорменото тегло и са в препоръките за лечение на въпросните заболявания. Но допълни, че има критерии, които трябва да бъдат покрити, за да бъдат изписани тези инжекции. "Има индикации и контраиндикации при изписването им. Всеки един човек, който е решил да отслабва по този начин - трябва да се прегледа при ендокринолог", категорична бе тя.
Лекарят каза, че профилактичният преглед при ендокринолог е важен за здравето.
Още от категорията
/
Пием два пъти по-скъпо мляко от британците при средна заплата при тях от 4754 евро, срещу 1800 евро в България
08:50
Почина Калин Терзийски
23.01
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
22.01
Проф. Милена Стефанова за Радев: 9 години ежедневно ни показваше, че тази къща там му е малка, иска да се забърка в партийните дела
21.01
Юлиан Попов: България трябва ясно да застане зад общата европейска позиция по казуса с Гренландия
21.01
Пазарен анализатор за споразумението с Меркосур: Имаме нужда от това споразумение, то е малък светъл лъч
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Семерджиев осъди затвора, карцерът го потиснал
22:56 / 23.01.2026
Ива Митева: Андрей Гюров най-добре може да изпълни тази задача
22:55 / 23.01.2026
Масово ни пробутват фалшив мед за истински
22:26 / 23.01.2026
Българин: Казаха, че такива евра няма да вземат, стана разправия!...
21:46 / 23.01.2026
БНБ с нова информация за еврото в България
19:47 / 23.01.2026
Десислава Радева: Приключих
18:51 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.