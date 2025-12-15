Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
Ето какво още пише тя:
Когато някой гений е мислил тази наредба, дали се е запитал:
- Колко са алерголозите в България?
- Колко струват тестовете за алергии?
- Колко жени боядисват косата си през 20 дни?
- Колко се чака за алерголог с направление?
- Ако се намери алерголог и тестуване с направление, колко ще струва това на НЗОК?
/
