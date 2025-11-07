Лекар от ВМА заминава с българската експедиция към Антарктида
©
Предизвикателството приема старши лейтенант д-р Денис Исмаилов – офицер от първия випуск военни лекари, който се дипломира през 2023 година, съобщиха от лечебното заведение. Млад, подготвен и решителен, той поема щафетата от д-р Мария Якова, която през последните две експедиции заслужи отлични оценки за своя професионализъм. Преди нея беше д-р Петко Гинев – също с високи резултати и признание. Всеки от тях остави следа, опит и уроци за следващите.
"Тръгвам с респект към мястото, с желание да бъда полезен и с ясното съзнание, че нося отговорност не само като лекар, но и като представител на ВМА,“ сподели старши лейтенант д-р Исмаилов.
Военните медици са доказали, че дългът няма граници – било то в болница, на мисия зад граница или сред безкрайната белота на Антарктида. ВМА е навсякъде, където България има нужда от професионализъм, кураж и подготовка.
Сред задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база "Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.
Още от категорията
/
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
09:13
Владимир Николов: Децата трябва да имат специфично образование за медийна и дигитална грамотност
06.11
Красимир Линков, ГХГ- Пловдив: Колю Витковски не правеше усилия да се покаже, той просто работеше
06.11
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
06.11
Делян Георгиев: Частната театрална школа на министъра на културата, незаконно помещаваща се в читалище "Николай Хайтов", получи предизвестие за напускането му
06.11
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, които да предизвикат снеговалеж в ниските части на България
06.11
Иво Сиромахов: Кръстили сте турнир на Максим Стависки? Какво ще обясните на семействата на убитото момче и осакатеното момиче?
06.11
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Причините за оставката на Обществения съвет за изграждане на Наци...
22:59 / 06.11.2025
Проф. Антоанета Христова: Изложихме се и пред чужденците, и пред ...
20:32 / 06.11.2025
Неприятно време ни очаква в петък
19:07 / 06.11.2025
Йотова: Бюджетът може да бъде заплаха и за българските граждани, ...
18:01 / 06.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без сан...
16:52 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.