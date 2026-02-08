Лекар предупреди: Ще дойде и COVID, винаги преминаваме от едно към друго
©
Тя отново коментира темата с ваксините за грип.
"Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, поне до 7-годишна възраст", каза д-р Николова.
Още по темата
/
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
28.01
Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
27.01
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Още от категорията
/
Даниела Везиева за доходите и цените у нас: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида, така се регулира пазарът
07.02
Икономисти: Наблюдаваме до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне на цените, която е по-видима при услугите
07.02
Над 8 хил. новопостроени жилища в България само за последното тримесечие на 2025 г., Русе е сред водещите градове
06.02
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро – законни ли са таксите на търговците?
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Експерт разкри защо сметките за ток изненадват потребителите почт...
22:03 / 07.02.2026
Крум Зарков: Пътят ще е тежък и дълъг, но по него ще вървим заедн...
21:58 / 07.02.2026
Крум Зарков спечели битката за председател на БСП
20:56 / 07.02.2026
Приятел на Иво Калушев: В хижата имаше две деца. Едното от тях пр...
19:11 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.