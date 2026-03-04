Лекари отглеждат в болница близнаци, изоставени още при раждането им
Няма да видите лицата им, нито ще чуете имената им, по молба на лекарите, които се грижат за тях. Близнаците се раждат през юни, а от септември са настанени в болницата. "Майката в началото идваше по-често, интересуваше се от тях, оставаше за няколко дни, когато има възможност", каза за bTV д-р Яна Пашова – педиатър в Националната кардиологична болница.
Децата вече са напълно здрави, обясняват лекарите. Майката обаче не може да се грижи за тях, според социалните.
"Извън болницата не са излизали. Излизането им е родилното – линейката – тук. И това е, най-много ако някой ги е показал през прозореца, да видят и те, че има нещо друго, нещо повече от четири стени в този свят", коментира д-р Яна Пашова.
Това не е първият подобен случай, но по-често оставени на грижите на лекарите, са болни деца, посочва директорът на болницата.
"Ние чисто морално сме задължени да ги отглеждаме, няма клинична пътека за гледане на деца, но не можем да ги оставим на улицата. Те са две здрави дечица, които заемат мястото на две болни дечица, ако се наложи", коментира Д-р Красимир Джинсов – директор на Националната кардиологична болница.
Ще се намерили ли дом за близнаците се питат лекарите. От Агенцията за социално подпомагане отговарят - вече са намерени две потенциални приемни семейства, но децата ще бъдат разделени между тях. "Приоритетно се работи по възможността децата да останат заедно, като бъдат настанени в едно приемно семейство, което би могло да отговори на емоционалните и здравословните им потребности", се казва в позицията на агенцията.
"Това е трудно, защото масово в България са одобрени за едно дете", коментира Александър Миланов – Национална асоциация за приемна грижа.
Изборът на бебета като близнаците е много труден, защото приемните семейства са 10 пъти по-малко от нужните. "В България има малко приемни семейства, в София още по-малко. Имаме под 30 приемни семейства, а ни трябват поне 300", заяви Миланов.
Близнаците могат да бъдат настанени в двете приемни семейства най-рано следващата седмица.
