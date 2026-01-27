България е единствената европейска държава, в която се позволява фармацевтичен производител, дистрибутор и краен търговец (аптека) да имат обща собственост чрез свързани лица. Това обясняват от организацията "Антиспекула"."Резултатът - големите вериги аптеки получават по-ниски доставни цени за сметка на малките търговци, но имат по-голяма надценка", добавят те.Повод за напомнянето им е сигнал на гражданин, които споделя, че лекарство за регулация на кръвно налягане е поскъпнало необяснимо. Ситуацията се развива в Русе. Причината видимо не е във влизането ни в ерозната, тъй като цената на лекарството от 2 евро и 15 цента е скочила на 6 евро.