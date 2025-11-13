Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното, наложиха му гаранция от 5000 лева
©
Наложена му е и парична гаранция от 5000 лева. Николов уточни още, че д-р Ненад Цоневски се в явил с адвоката си в Трето районно управление, където са му били предявени материалите на обвинението. С това явяване Цоневски опроверга слуховете, че е напуснал страната.
"Той съдейства напълно на разследването", каза още Николов.
"Фокус" припомня, че от Военномедицинска академия, където Цоневски работи, обявиха, че той няма да може да упражнява служебната си дейност до приключване на разследването.
Още по темата
/
Николай Попов: Убиецът на Сияна я остави да умира, също както лекарят Ненад Цоневски прегази и остави Мая да умира в мъка
11.11
Още от категорията
/
МЗХ: След проверки на Европейската сметна палата за средства, предоставени на България в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки
15:23
След дигиталната реформа в правосъдието: Образувани са над 2.4 млн. дела и 8.7 млн. съдебни акта
13:21
Корнелия Нинова към политиците: Слизайте от колите на НСО. Намалете си заплатите в знак на солидарност с обществото, връщайте бонусите
10:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.