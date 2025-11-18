Благомир Коцев и Никола Барбутов, които са държани в нечовешки условия в изолационно помещение в централния софийски затвор, няма да мога да сторят това- и то в продължение на повече от 100 дни. Това заяви депутатът от "Продължаваме Промяната" Лена Бориславова на излизане от съда.
"Фокус" припомня, че по-рано съдът призна Бориславова за невиновна по делото "Корал". През януари 2025 г. тя доброволно се отказа от депутатския си имунитет, за да може делото да продължи.
"Истински важният въпрос на деня не е моето дело, за което аз нямах съмнения, че съдът ще прозре обективната истина, че не съм извършила престъпление, а това, че върху тези двамата се упражнява политическа репресия и злоупотреба с правата им като хора", каза още тя.
Бориславова призова всички да излязат на протеста в четвъртък, който организират в подкрепа на двамата кметове и изрази възмущение, че обвиненият по делото “Митници" Паскал е пуснат за лечение в Германия, а двамата кметове са в затвора.
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и Барбутов няма!
Още по темата
/
Лена Бориславова, след като й повдигнаха обвинение: Няма от какво да се притеснявам, защото не съм извършила престъпление
07.02
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия
17:24
Министър Дилов: Икономическите връзки между България и Франция през последните години са интензивни
16:56
Зам.-министър Витанова: Превалутираме автоматично в евро всички договори по Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.
16:40
Най-големият доставчик на софтуерно осигуряване в Европа иска да увеличи инвестициите си в България
15:25
Социалното министерство стартира проект за подобряване на условията в много сфери от обществения живот
11:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.