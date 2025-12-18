Левон Хампарцумян: Не трябва да има индексация на заплатите съобразно инфлацията
© bTV
Това е мнението на финансиста Левон Хампарцумян в студиото на сутрешния блок на bTV.
"Как ще си наредим държавата?" - това е важният въпрос, заяви той. "Тук вече говорим за джуджетата, съдебната система ...", каза Хампарцумян и добави:
"Протестите започнаха с едно и завършиха със съвсем други искания".
Темата за случващото се в държавата коментира и Диана Дамянова.
Хампарцумян влезе в обувките на Дамянова и напомни, че има една технология за всяване на страх. "Протестите са само индикатор", добави той.
Финансистът коментира искането за индексация на заплатите съобразно инфлацията. По думите му, подобни мерки не трябва да се предприемат занапред.
Първата дясна политика, която се случва в България пък, поясни Диана Дамянова, е отхвърлянето на двата бюджета за 2026 година.
Подреждането на държавата ще стане със серия от избори, смятат Дамянова и Хампарцумян.
