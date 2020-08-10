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|ËèËàíà: Â çàòâîðà å êàòî äæóíãëà, íî ñðåùíàõ ñòðàõîòíè ìëàäè õîðà
"Áëàãîäàðÿ íà ñòðàõîòíèòå ñëóæèòåëè â àðåñòà. Âúòðå (â àðåñòà íà ñïåöïðîêóðàòóðàòà á.-ðåä.) å êàòî äæóíãëà, íî ñðåùíàõ ñòðàõîòíè ìëàäè õîðà. Òå ñà îáâèíåíè çà èêîíîìè÷åñêè íàðóøåíèÿ. Âúðíàõ ñå â Áúëãàðèÿ, çà äà ïðàâÿ áèçíåñ ñ IT-êîìïàíèÿ, ñëåä êàòî ñúì ðàáîòèëà ñ õîðà, êîèòî ñà ñå ó÷èëè îò Êèñèíäæúð", ðàçêàçà ËèËàíà ïðåä ÁÒÂ.
"Â àðåñòà áÿõ êàòî â êàçàðìà, íàó÷èõ ìíîãî íåùà. Ïúðâîòî íåùî, êîåòî íàïðàâèõ âêúùè, å äà ñå íàõðàíÿ õóáàâî. Ðîäèòåëèòå ìè áÿõà ìíîãî ïðèòåñíåíè. Íàäÿâàì ñå è ïðèÿòåëÿò ìè Ìàðòèí ñêîðî äà èçëåçå îò àðåñòà", êàçà îùå ËèËàíà.
"Íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà êàíäèäàòñòâàìå ïî åâðîïðîåêòè. Îêàçâà ñå, ÷å òåçè ïàðè íå çà ìëàäèòå õîðà êàòî íàñ, êîèòî ñà ñå âúðíàëè îò ÷óæáèíà. Ïîçíàâàì Âàñèë Áîæêîâ îò ìíîãî ãîäèíè, êàêòî è ìíîãî õîðà ãî ïîçíàâàò. Íÿìàìå îáà÷å áèçíåñ âðúçêà. Êîãàòî çàâúðøèõ îáðàçîâàíèåòî â Àíãëèÿ, ìíîãî ðÿäêî ñúì èñêàëà ïîìîù îò íÿêîãî. Èñêàëà ñúì ñúâåòè îò Âàñèë Áîæêîâ, ìàêàð ÷å òîé íå ðàçáèðà îò IT-ñåêòîðà. Ïðàâÿ áèçíåñ îò ìíîãî ìàëêà. Çà äðóãè íåùà íå ñìå òúðñèëè ã-í Áîæêîâ. Ìåæäó íàøèòå ôèðìè íÿìà íèòî åäíà òðàíçàêöèÿ", êîìåíòèðà ËèËàíà.
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Êîìåíòàðè (8)
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õàõàõà íàìåðèëè ñòå ñå íà ñòðàõîòíî ìÿñòî ìëàäèòå àõõààõáàáàõàõàõàõàõà
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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