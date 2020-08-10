Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
ËèËàíà: Â çàòâîðà å êàòî äæóíãëà, íî ñðåùíàõ ñòðàõîòíè ìëàäè õîðà
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:36 / 10.08.2020Êîìåíòàðè (8)70
©
Ïåâèöàòà Ëèëÿíà Äåÿíîâà - ËèËàíà ïðîãîâîðè çà ïúðâè ïúò, ñëåä êàòî áåøå ïóñíàòà îò àðåñòà. Òÿ áåøå çàäúðæàíà ïî îáâèíåíèå çà îòêëîíÿâàíå íà åâðîñðåäñòâà. Èçíåíàäâàùî Äåÿíîâà ïðåäñòàâè àðåñòà êàòî íåëîøî ìÿñòî çà æèâååíå, êàòî êàçàðìà, â êîÿòî ÷îâåê ñå ó÷è è ïðàâè çàâúðçâà íîâè ïðèÿòåëñòâà.

"Áëàãîäàðÿ íà ñòðàõîòíèòå ñëóæèòåëè â àðåñòà. Âúòðå (â àðåñòà íà ñïåöïðîêóðàòóðàòà á.-ðåä.) å êàòî äæóíãëà, íî ñðåùíàõ ñòðàõîòíè ìëàäè õîðà. Òå ñà îáâèíåíè çà èêîíîìè÷åñêè íàðóøåíèÿ. Âúðíàõ ñå â Áúëãàðèÿ, çà äà ïðàâÿ áèçíåñ ñ IT-êîìïàíèÿ, ñëåä êàòî ñúì ðàáîòèëà ñ õîðà, êîèòî ñà ñå ó÷èëè îò Êèñèíäæúð", ðàçêàçà ËèËàíà ïðåä ÁÒÂ.

"Â àðåñòà áÿõ êàòî â êàçàðìà, íàó÷èõ ìíîãî íåùà. Ïúðâîòî íåùî, êîåòî íàïðàâèõ âêúùè, å äà ñå íàõðàíÿ õóáàâî. Ðîäèòåëèòå ìè áÿõà ìíîãî ïðèòåñíåíè. Íàäÿâàì ñå è ïðèÿòåëÿò ìè Ìàðòèí ñêîðî äà èçëåçå îò àðåñòà", êàçà îùå ËèËàíà.

"Íèêîãà ïîâå÷å íÿìà äà êàíäèäàòñòâàìå ïî åâðîïðîåêòè. Îêàçâà ñå, ÷å òåçè ïàðè íå çà ìëàäèòå õîðà êàòî íàñ, êîèòî ñà ñå âúðíàëè îò ÷óæáèíà. Ïîçíàâàì Âàñèë Áîæêîâ îò ìíîãî ãîäèíè, êàêòî è ìíîãî õîðà ãî ïîçíàâàò. Íÿìàìå îáà÷å áèçíåñ âðúçêà. Êîãàòî çàâúðøèõ îáðàçîâàíèåòî â Àíãëèÿ, ìíîãî ðÿäêî ñúì èñêàëà ïîìîù îò íÿêîãî. Èñêàëà ñúì ñúâåòè îò Âàñèë Áîæêîâ, ìàêàð ÷å òîé íå ðàçáèðà îò IT-ñåêòîðà. Ïðàâÿ áèçíåñ îò ìíîãî ìàëêà. Çà äðóãè íåùà íå ñìå òúðñèëè ã-í Áîæêîâ. Ìåæäó íàøèòå ôèðìè íÿìà íèòî åäíà òðàíçàêöèÿ", êîìåíòèðà ËèËàíà.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 136
03.08.2020 »
30.07.2020 »
28.07.2020 »
27.07.2020 »
21.07.2020 »
14.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/23 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Õõàõàõààõàõàõàõõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõàõñõ
õàõàõà íàìåðèëè ñòå ñå íà ñòðàõîòíî ìÿñòî ìëàäèòå àõõààõáàáàõàõàõàõàõà
0
 
 
Å íàëè íå ãî ïîçíàâàøå Áîæêîâ, êàê òàêà âå÷å ñå ïîçíàâàòå?
0
 
 
Ñðåùíàëà å áúäåùèòå ïðåäâîäèòåëè íà ïðîòåñòú, ñëåä êàòî Èöî Èâàíîâ ñå çàõàáè.
0
 
 
Ìäà, ñðåùíàëà å õîðà ñ îáùè èíòåðåñè...â çàòâîðà...
0
 
 
Ñòðàõîòíè ìëàäè õîðà â ..... çàòâîðà! å*àñè ìàìàìàòà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
Ëÿòî 2020 ã.
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Õîðîñêîï çà äåíÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: