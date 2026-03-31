Бойко Борисов.
По думите му през последните години е имало отчетливо забавяне във всички процеси. "А потребностите са големи - строителство на язовири, на ПАВЕЦ, на магистрали. Държавата няма как да финансира всичко, затова според ГЕРБ най-разумното решение за големите обекти са концесиите. Това обсъдихме днес с ръководството на Камарата на строителите в България", допълни Борисов.
"От ГЕРБ-СДС ще работим заедно с българския строителен бранш по пакет от законодателни промени, които да облекчат и ускорят процедурите в инвестиционния процес, както и да се приоритезира дигитализацията.
Програмата за санирането остава най-очакваната от хората. Очаква я и строителният бранш - защото в енергийното обновяване са заети малки фирми от всички региони на страната. При обиколките ми в страната всички ме питат на първо място за санирането - защото то повишава качеството на живот и облекчава семейните бюджети. Освен това много работници дори вече се завръщат от чужбина. Ето защо ГЕРБ поема ангажимент да го продължи санирането с нова програма за 1,3 млрд. евро", каза още Борисов.
Лидерът на ГЕРБ: Най-разумното решение за големите обекти са концесиите
Още по темата
/
ЦИК санкционира кандидат - депутат за непристойно поведение и използване на религиозни символи
12:20
Още от категорията
/
Рая Назарян: Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча
14:30
Ричард Алибегов: Секторът е изправен пред затваряне на заведения, ако няма намаление на ДДС ставката
13:43
Правосъдното министерство иска справката за пътуванията на Пепи Еврото и прокурор Емилия Русинова зад граница
12:22
Анастасов изискал отчет от служебните министри за кореспонденцията им с Мирчев, Божанов и Василев
11:30
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
10:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.