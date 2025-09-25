ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Защото, ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът.“
Попитан от журналисти дали това е критика към министрите на БСП, Борисов отговори, че е критика първо към премиера Росен Желязков, защото са негови подчинени.
"Да отива в Плевен, министрите до него, ВиК Холдинга до него, областният до него, да ги остави там 10 – 15 дни, аварийни ремонти. Ако трябва нещо да мине през парламента, да дойде да го внесе. Няма партия, която ще гласува против, и да отиваме в други области, където проблемът назрява“, коментира лидерът на ГЕРБ, цитиран от economic.bg.
Борисов не отговори дали ще поиска оставките на Иванов и Генов, но заяви, че е споделил критиките си с премиера и допълни:
Като свършат в Щатите, ще видим.“
Припомняме, че с водната криза в страната трябва да се бори т.нар. Национален борд по водите, които бе създаден от парламента. Председател в него е вицепремиера Атанас Зафиров (БСП), а членове са министрите Иванов, Генов и други. От последните няколко заседания на борда обаче не се виждат конкретни действия за решение на проблема.
