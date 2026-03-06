Бойко Борисов коментира в града под тепетата няколко теми, едната от които са социологическите проучвания преди изборите на 19 април:
"Не знам какво мерят, без да има хора. В момента Румен Радев го играе цар. Бях в НДСВ, помня, че така вървеше кампанията на царя.
Много пъти съм чувал за червената олигархия, червените мобифони, червените куфарчета, с такива хора се е обиколил Румен Радев.
Мен ме намират в Банкя – къщата, в която съм се родил. Аз никога не съм ползвал държавно жилище, освен като премиер заради охраната, нито като кмет.
Малко да конкретизираме олигархията кой е. Като гледам и смените в МВР и областните управители, приемам, че всички, които имат отношение към изборите, искат да сложат по-добри. Но в случая не слагат по-добри.
В личен план съм се чувствал най-добре като главен секретар на МВР. Мога да кажа: горките полицаи.
Когато Пламен Узунов и Копринков подреждат МВР, се знае кой кой е. Румен Радев се е разбрал МВР да е за него и всички други безчинстват.
Оня ден чакахме да се закълне новият министър на МРРБ. Даже Рая (б.р. - председателката на парламента Рая Назарян) ми се обади, че е първа точка в дневния ред. Но не стана.
Всяка седмица ни сервират нов скандал. Разбираме, че от снощи има охрана европейският прокурор Теодора Георгиева, най-вероятно се пази от Кьовеши.
По темите с национален консенсус дадох пример. Българите не обичат войната, плашат се, искат да живеят спокойно. Когато има кръвопролитни събития, да заставаш на национална позиция е трудно.
Редно е г-жа Йотова като президент да свика КСНС. По същия начин беше със Северна Македония. Дал съм много такива примери.
Гюров щеше да падне по стълбите. Не се крий. Излез и кажи: "Война е, най-нормално е да се проведат такива срещи".
В града под тепетата лидерът на ГЕРБ инспектира ремонтните дейности в кино "Космос".
Лидерът на ГЕРБ за Радев: Играе го цар
