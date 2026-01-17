Румен Радев отново е във фокуса на обществения интерес. Лидерът на "Движение Трети март" Тихомир Атанасов коментира позицията на своята формация и отношението ѝ към президента.
"Всички наши членове и симпатизанти се обединиха около това име, защото е символ на свободата и показва българския дух. Други хора започнаха тази инициатива, но ние имаме желанието да я довършим", заяви Атанасов пред NOVA NEWS.
Той поясни, че движението е било създадено с надеждата да се превърне в масово движение и евентуално партия, но процесът е бил непълен. "За нас Румен Радев е единственият политик, който може да изведе държавата от политическата и икономическата криза. Разговарял съм с него, но не сме го уведомили за припознаването му по време на учредителния конгрес. Това беше спонтанно решение", обясни лидерът на "Трети март".
Атанасов отговори на думите на президента, че тези, които се представят от негово име, са "поставени лица на олигархията". "Нито съм бил, нито ще бъда представител на олигархията. Това няма с какво да ни засегне", каза той.
Тихомир Атанасов заяви и позицията си при евентуално обявяване на президентска формация. "С две ръце бих гласувал за него и ще дам мястото си на председател, ако Радев тръгне на избори", каза той.
Атанасов заяви още, че никога не е бил член на други политически формации. По думите му той е участвал само като част от граждански квоти в проекти като "Справедливост за България" и "България без цензура", допълни лидерът на "Трети март".
