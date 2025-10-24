ЗАРЕЖДАНЕ...
Лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров се срещна с ген. секретар на Виетнамската комунистическа партия
Председателят на Националния съвет на БСП, коалиция "БСП – Обединена левица“ и заместник министър-председател на Република България Атанас Зафиров и представители на левицата се срещнаха с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия Н. Пр. г-н То Лам и ръководената от него делегация у нас.
Генералният секретар посещава България по повод 75 години от установяване на дипломатически отношения между Република България и Социалистическа република Виетнам — първо посещение на толкова високо равнище от половин век насам.
Атанас Зафиров подчерта, че издигането на отношенията между България и Виетнам до равнище на стратегическо партньорство е естествен резултат от дългогодишното приятелство и взаимното доверие между двата народа. По думите му това е не просто дипломатически жест, а вложение в бъдещето – в сигурността, икономическото развитие, образованието и културната свързаност между Европа и Югоизточна Азия.
"Откриваме нов стратегически етап в отношенията между България и Виетнам – етап, основан на уважение, доверие и обща визия за бъдещето. Нашите две държави имат не просто споделена история, а споделена отговорност за мира, стабилността и социалната справедливост в света. Вярвам, че с нова енергия ще развием това партньорство в полза на хората от двете страни“, заяви Зафиров.
Той отбеляза, че отношенията между двете партии и двете държави винаги са били изграждани върху солидарност, социална справедливост и взаимопомощ, и че България и Виетнам споделят не само обща история, но и обща визия за бъдещето.
"Приятелството между България и Виетнам винаги е било изграждано върху солидарност, социална справедливост и взаимопомощ. Вярвам, че то ще се
превърне в практическо сътрудничество и единни усилия за по-справедлив свят, икономически растеж и социален напредък“, подчерта още той.
Той акцентира, че БСП и ВКП имат обща мисия — да пазят мира, да защитават хората и да развиват държавите си в дух на равноправие и взаимно уважение. Българската социалистическа партия, подчерта още той, ще продължи да бъде до Виетнам така, както е била през всички тези десетилетия.
Вицепремиерът изрази надежда това историческо посещение да се превърне в нова страница от традицията на приятелски отношения, основани на доверие и солидарност, и представи предложения за засилване на контактите както между двете партии, така и между София и Ханой.
От своя страна, генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам благодари за топлото и уважително посрещане от страна на българската държава и ръководството на БСП. Той подчерта, че Виетнам никога не е забравял подкрепата на България в трудни исторически моменти и че двустранните отношения между двете страни винаги са били белязани от искрено приятелство и братска солидарност, надхвърляща 75-годишна история.
То Лам сподели, че Виетнам се подготвя за отбелязване на 80-годишнината от Освобождението си и 90 години от създаването на Виетнамската комунистическа партия, като през следващата година ще се проведе партиен Конгрес с важни политически и стратегически решения за бъдещето на страната. Той отправи официална покана към председателя на БСП Атанас Зафиров и ръководството на коалиция "БСП – Обединена левица“ да посетят Виетнам и да продължат диалога и партньорството на най-високо равнище.
От страна на БСП – Обединена левица в срещата взеха участие Иван Иванов – заместник-председател на БСП с ресор регионална политика и министър на регионалното развитие и благоустройство, Иван Таков – заместник-председател на БСП с ресор публични политики и председател на БСП – София, Калоян Паргов – заместник-председател на БСП с ресор идейно и програмно развитие, Борислав Гуцанов – член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и министър на труда и социалната политика, Кирил Добрев – член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и председател на Комисията по транспорт в Народното събрание, Деян Дечев - организационен секретар на БСП с ресор организационна дейност и избори и народен представител, Мая Димитрова – член на Националния съвет на БСП и народен представител, Цветелина Пенкова – организационен секретар на БСП с ресор международна дейност и член на Европейския парламент, Дора Янкова – член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, председател на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, Стефан Бурджев – член на
Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и заместник-министър на земеделието и храните, Владимир Москов – член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и кмет на Гоце Делчев, Динко Желев – член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП и председател на Движението на ветераните на БСП, Николай Бериевски – член на Националния съвет на БСП и заместник-министър на външните работи, Еньо Савов – член на Националния съвет на БСП, председател на Съвета за външна политика на БСП и общински съветник в Столична община, Валери Жаблянов – член на Националния съвет на БСП и председател на Комисията по идейно и програмно развитие към НС на БСП, Пламен Владимиров – член на Националния съвет на БСП и ръководител на отдел Организационна дейност, избори, кампании в БСП и Мирослава Гатева – член на Националния съвет на БСП и член на Съвета за външна политика на БСП.
От страна на виетнамската делегация в срещата участваха: Нгуен Зуй Нгок – член на Политбюро и ръководител на Централната инспекционна комисия; Фан Ван Зянг – министър на отбраната; Ле Хоай Чунг – министър на външните работи; Фам Джиа Тук – член на Централния комитет; Нгуен Тхан Нго – председател на Централната комисия по политика и стратегия; Во Ван Дунг – член на ЦК; Буй Тхи Куин Ван – заместник-председател на Централната организационна комисия; Тран Ван Рон – заместник-председател на Централната инспекционна комисия; Нгуен Тхи Мин Нгуен – посланик на СР Виетнам в България; както и представители на виетнамското Министерство на външните работи и Централния комитет на партията.
