Лили Иванова: Вие сте наша гордост!
Автор: Илиана Пенова 09:15
©
Поздравления за българските спортисти! Това написа във Фейбсук профила си примата Лили Иванова след вчерашния грандиозен успех на нашите спортисти. 

"Националният ни отбор по волейбол за мъже е световен вицешампион!

Ружди Ружди завоюва шеста световна титла и постави нов рекорд!

Вие сте наша гордост!", пише тя.

