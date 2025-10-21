ЗАРЕЖДАНЕ...
Линейка откара задържания за убийството в столичен мол, прилоша му в съда
©
Припомняме, че престъплението беше извършено в неделя вечерта, а жертвата - връстник ан обвиняемия, почина от раните си.
Мярката в Софийския градски съд трябваше да започне в 16 часа, но заради проблеми в говора на задържания, заседанието беше прекъснато до намиране на логопед.
При непълнолетни мерките за неотклонение са различни от обичайните и се налага задържане под стража, само при особено тежки престъпления. Съдът трябва да реши дали случая е такъв предвид, че става дума за убийство на друго дете.
Още по темата
/
Съдът прекъсна заседанието срещу 15-годишния ученик, наръгал с нож връстник. Чакат специалисти
19:39
Венцислав Николов за убития ученик в мол "София": И паник бутон да има, нещо такова трудно може да се предотврати
13:40
Инсп. Цонкова от отдел "Детска престъпност": Убиецът на Краси е бил неглижиран от своите родители
09:15
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
20.10
Още от категорията
/
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
16:26
Български писател: Училището не е кафене с Wi-Fi, там се изгражда мислене, не зависимост. Истинският разговор не минава през дисплей
20.10
"Ние потребителите": Търговците са задължени да осигурят ефективна комуникация с потребителите
20.10
Празник е!
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.