Липсата на вода в Плевен затруднява живота не само на обикновените граждани, но и на лекарите
Автор: Екип Ruse24.bg 09:42
©
Държавата със спешни мерки за разрешаване на водната криза в Плевен. Нови сондажи се правят, ремонтират се участъци от мрежата, за да не се губи вода, а ВИК експерти ще следят за кражби. И докато властите търсят начини, плевенчани продължават да са на строг режим на водата.

Два пъти на ден от 6 до 9 и вечер от 19 часа до 21:30 или 22 часа. Това е времето, в което плевенчани и жителите на околните села имат вода в летния сезон. И въпреки мерките, които държавата сега предприема, спешно трябва да намерят нови сондажи или пък вече съществуващи, които да включат във водопреносната мрежа, да се отстранят повредите по остарялата мрежа и проверки за кражба на вода.

Липсата на вода затруднява живота не само на обикновените граждани, но и на лекарите.

"Рано сутрин съм извикала моите пациенти, които са в чакалнията, тъй като ако спазвам работното си време от 9 часа, аз трябва да не работя от 9 до 19. В Плевен няма вода. Идвам сутрин рано, пълня си бутилките с вода. Аз съм принудена да мия плювалник, да мия ръце, да мия инструменти с водата, с която съм се запасила. Това е голям проблем", каза пред БНТ д-р Поля Петева, дентален лекар и председател на Български зъболекарски съюз в Плевен.

Неудобството води и до отлагане на по-сложни манипулации.

"Отлагат се, особено кръвни. Или ги извикваме много рано, но това нарушава нашето ежедневие. И ние сме хора".

