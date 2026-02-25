сайта на швейцарския трейдър.
''Litasco'' обвинява България в незаконна експроприация на активите ѝ в страната, които бяха поверени през ноември на особения управител в лицето на бившия директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов, като той получи и правата да може да продава активите на дружествата и без съгласие на собственика. Ходът на руската компания не е изненадващ, като се има предвид, че още при светкавичното приемане на специалното законодателство, редица юристи предупредиха, че непрецизните текстове могат да доведат до легитимни претенции в международни съдилища и трибунали.
В официалното съобщение "Litasco" посочва, че на 19 февруари е подала документи, с което уведомява България, че не е съгласна с приетото законодателство и управление и официално го оспорва.
Според ''Litasco" налагането на външно управление и действията от това управление и други действия от страна на България са повлияли съществено на инвестициите на "Litasco" в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата.
Компанията посочва, че при липса на приятелско решение възнамерява да използва всички налични правни средства за защита, включително започване на арбитражно производство в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове.
"За да защити своите права и законни интереси, на 19 февруари 2026 г. LITASCO SA - член на Групата "Лукойл" със седалище в Женева и пряк акционер на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД - подаде уведомление за спор(ове) до Република България".
Уведомлението е подадено в съответствие със Споразумението между Конфедерация Швейцария и Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (включително Протокола към него) и Договора за Енергийната харта, пише в съобщението.
LITASCO SA смята, че мерките, предприети от Република България, представляват нарушения на задълженията на България по приложимия двустранен инвестиционен договор и Договора за Енергийната харта. По-конкретно, тези мерки представляват незаконно отчуждаване на инвестициите на LITASCO SA без обезщетение.
"При липса на приятелско решение, LITASCO SA възнамерява да използва всички налични правни средства за защита, включително започване на арбитражно производство в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. LITASCO SA и други организации от групата LUKOIL си запазват всички права и средства за защита", се казва още в съобщението.
Евентуален арбитраж може да доведе до значителни финансови претенции срещу България, ако компанията претендира обезщетение за нанесени щети или загуби вследствие на въведеното външно управление.
''Litasco'' заплашва България с арбитражно дело заради "Лукойл"
©
Още по темата
/
Саудитскaта Midad Energy подписа споразумение с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руската компания
13.02
Министър Станков: По-дългият срок на лиценза за дружествата на "Лукойл" осигурява стабилност на рафинерията
11.02
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Въпреки Carlyle: "Лукойл" преговаря с поне 2 други компании за продажбата на чуждестранните си активи
06.02
Румен Радев: Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл"
30.01
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
18.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
Euronews (Сърбия): България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
26.11
Още от категорията
/
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени при обществената поръчка за скринингови тестове
19:05
Смениха шефа на АПИ
18:22
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
16:01
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
15:24
Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
15:00
Зафиров: Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили Конституцията, в която са се клели
14:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.