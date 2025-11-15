катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха трима души, а един беше откаран в болница.
Ето какво още каза тя: "На сутринта сте живи и с план до вечерта и сте се чули по телефона с близък, а в тези часове най-скъпите хора вече са наясно, че завинаги сте си отишли от този свят.
Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места за шофиране.
Бог да прости поредните невинни жертви. Още едни, добавени към стотиците жертви на пътя през тази година.
Поредно държавно управление е напълно безсилно пред престъпленията на пътя. Средната скорост ли казахте? Що не си я...".
Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас! Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места
Още по темата
Още от категорията
/
Ендокринолог каза какви са причините за инсулиновата резистентност и защо популярните протеинови барчета могат да навредят
14.11
Въпреки глада от специалисти по здравни грижи, от 2026 г. отпадат 5 специалности от професионалното средно образование
14.11
Гастроентерологът д-р Георева: Обърнете внимание на сухотата в устата, честата жажда и отпуснатия корем
14.11
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
14.11
Изследване на Revolut: Повече от половината българи вземат финансови решения на база онлайн съвети, 30% признават, че губят пари
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.