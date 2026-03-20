Lloyd's List, позовавайки се на източници.
Маршрутът на "безопасния коридор“ преминава през териториалните води на Иран в близост до остров Ларак. Достъпът до него се предоставя след съгласуване с Техеран, като при това Военноморските сили на Иран и пристанищните служби извършват визуална идентификация на корабите.
В статията се отбелязва, че към момента по тази схема са преминали не по-малко от девет кораба. Въпреки това не е известно колко от тях действително са платили на Иран за разрешението, тъй като в редица случаи страните са се ограничили до дипломатическа намеса. Освен това, според източник на медията, един от операторите е трябвало да плати около 2 млн. долара, за да бъде допуснат танкерът му в Ормузкия пролив.
В момента властите на Ислямската република издават разрешения за преминаване през стратегическия коридор на индивидуален принцип. При това се очаква в най-близко бъдеще да бъде пусната формализирана система за одобрение на транзита.
Но дори и след създаването на "безопасния коридор“ трафикът на кораби в Ормузкия проток остана минимален. Както установяват журналистите, в периода от 15 до 17 март са регистрирани едва 15 преминавания.
На 20 март вестникът The Wall Street Journal, позовавайки се на прогнозата на анализаторите от Saudi Aramco, съобщи, че борсовата цена на петрола от сорта Брент до края на април може да достигне 180 долара за барел.
Lloyds List: Иран организира платен "безопасен коридор" през Ормузкия пролив
