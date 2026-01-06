Лондон предупреди Мъск: Grok генерира порнографски изображения, това трябва да се поправи
©
Ofcom, регулаторният орган на Обединеното кралство за комуникационни услуги, изрази "сериозна загриженост“ относно AI инструмента на социалната медийна платформа, тъй като той може да се използва за създаване на "разголени изображения на хора и порнографски изображения на деца“.
От началото на новата година потребители на X – предимно жени – са съобщили, че акаунти са използвали Grok, за да генерират техни изображения без дрехи.
Има и няколко случая, в които Grok е създал порнографски изображения на деца, според анализ на информационната агенция Reuters.
Още по темата
/
Нетното състояние на Илон Мъск спадна с 12 милиарда долара, след като акциите на Tesla се сринаха
24.07
"COVID-19 и биологични оръжия": Мъск обвини американска агенция, че е финансирала проекти, които са убили милиони
03.02
Мозъчен имплант Neuralink е имплантиран на трети човек, Мъск иска да имплантира чипове на още 30 души до края на годината
11.01
Макрон обвини Мъск в намеса в политиката на Европа и подкрепа за "международно реакционно движение"
06.01
Още от категорията
/
Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
12:05
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
02.01
Собственик на бензиностанция: Сметката за гориво може да се плаща в комбинация с евро и лева, но има условие
31.12
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента бяхме по фиксиран валутен курс
26.12
"Ние, потребителите": Няма изрична законова разпоредба в какъв ред да са изписани цените в левове и в евро - сега и от 2026 г.
25.12
Производителите на детските каши, възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.