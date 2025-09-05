Лоша новина за Плевен и областта: Бедственото положение се удължава до октомври

© Фокус Със Заповед на заместник областния управител на област Плевен Павлин Фильовски, считано от 00:00 часа на 09.09.2025 г., се удължава режимът "бедствено положение“ за срок до 01.10.2025 г. включително - на територията в границите на бедственото положение в зоната на следните населени места:



В Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен.



В Община Долна Митрополия – гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.



Това съобщиха от Областната администрация в Плевен.