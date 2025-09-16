Новини
Лоша новина за жилищата в Пловдив
Автор: Екип Ruse24.bg 16:28Коментари (0)92
© Plovdiv24.bg
Малка площ на имота и осигурено паркомясто са сред изискванията на младите купувачи в Пловдив, разказаха брокери на имоти. През последните три години има ново поколение играчи на пазара на имоти. Това са млади хора, които искат да придобият собствен дом още в началото на кариерата си, често след навършване на 27 години.

Новото поколение купувачи на имоти имат различни потребности от предходните. Хората в по-напреднала възраст избират жилища с големи помещения и няколко стаи, където да бъде удобно за цялото им семейство. Младите мислят доста по-практично. Те предпочитат площ, която задоволява нуждите им и не искат нищо излишно. Гледат на голямата площи на имота като на нещо, което оскъпява покупката им. Затова има активно търсене на жилища с малка квадратура. Интересът на младите е насочен както към покупка на жилище за лично ползване, така и с инвестиционна цел. С покупката на малък апартамент сега, на младите не се налага да дават пари за наем. А след години, когато имат семейство и им трябва по-голяма площ, могат да го продадат и като доплатят да имат по-просторен дом. Така се оказва, че покупката на малък апартамент в редица случаи е отлична инвестиция.

Най-младите купувачи на пазара на имоти търсят предимно жилища в новопостроени сгради, като обръщат внимание на енергийната ефективност на сградата и държат да имат осигуреното паркомясто. Наличието на място за паркиране спестява много време за търсене на място къде да бъде оставена колата след прибиране от работа. Освен това след години, ако решат да продадат имота, наличието на паркомясто значително ще повиши цената му. Така освен, че е много практично, мястото за паркиране е и добра инвестиция.

Много млади хора имат високи доходи, което им позволява покупката на имот с ипотечен кредит. Жилищата в Пловдив ще продължат да поскъпват, категорични са брокери. Сред факторите за покачване на цените на имотния пазар в града под тепетата е засиленото търсене от страна на купувачите и развитието на индустриалните зони в Пловдив, пише "Труд". Затова покупката на жилище с кредит е добра инвестиция - цената на имота ще нараства, а с повишаване на заплатите през годините, изплащането на заема ще става по-лесно.






