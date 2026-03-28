Поради изключително лоши метеорологични условия, откриването на мотосезон 2026 в София се отлага за 2 май, съобщиха организаторите на събитието.Стартът на мотосезона трябваше да бъде даден днес от 10 ч. с водосвет на пл. "Княз Александър I Батенберг“. Програмата на тържественото откриване беше представена от Андрей Дянов, председател на сдружение "Софийски мотористи“(Sofia Riders), на съвместен брифинг с представители на отдел "Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.