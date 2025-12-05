Лозарите получиха над 2 млн. за борба с вредителите от ДФЗ
©
За останалите 14 лозари ще бъде извършено плащане в кратки срокове след финализиране на административните проверки.
Средствата са преведени по-рано от предвидения срок – 10 декември 2025 г., съгласно утвърдените указания.
Периодът, в който стопаните имаха възможност да кандидатстват по схемата, продължи от 24 март до 14 ноември 2025 г.
Финансовата подкрепа има за цел да компенсира част от направените разходи от земеделските стопани по закупуване на продукти за борба с вредители по лозата. Максималният интензитет на помощта е до 100 % от направените разходи по закупуване на използваните препарати, но не повече от 600 лв./ха, с включен ДДС.
Признават се разходи за закупуване на продукти за борба с вредителите по лозата, които са извършени през текущата година. Допустимите продукти за растителна защита са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis), публикувана на интернет сайта на БАБХ.
Още от категорията
/
Защо Русинов напусна ПП?
19:48
Гроздан Караджов за жп линията София-Скопие: Напредъкът от едната страна на границата не трябва да бъде възпрепятстван от стагнацията от другата
19:10
Икономистът Адриан Николов: Новият дълг се харчи за заплати на раздута администрация, запълване на дупката в пенсионния фонд и друго
17:08
Предупреждение АПИ: Шофьорите да се движат с повишено внимание в участък на АМ "Тракия" в платното за Бургас
16:07
Парламентарната група на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
14:52
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
12:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.