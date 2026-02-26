"Лукойл България": Няма основания за безпокойство, продължаваме работа в нормален режим!
"Швейцарското дружество ,,Литаско‘‘ е нотифицирало правителството на Република България за предприемане на стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании на ,,Лукойл‘‘ в България. Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива за пазара и техните цени. Дружествата на ,,Лукойл‘‘ в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на Особения търговски управител", съобщиха от "Лукойл България".
Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Reuters е получил достъп.
