Луксозен джип "лети" с 218 км/ч на магистрала "Тракия", друг с 204
Автор: Петър Дучев 11:20Коментари (0)28
Засечени са скорости над 200 км/ч на автомагистрала "Тракия“ и коли, които се движат зад служебни автомобили със специален режим като са използвали скоростта им.

81 екипа на ОДМВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на област Сливен. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.

218 са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени скорости над 200 км. ч. – 204 и 218 км/ч при ограничение 140 км/ч

На автомагистрала "Тракия“, където денонощно има екипи на сектор "Пътна полиция“-Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим като са използвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна. На нарушителите са съставени актове.

За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи.

Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.






Катастрофа предизвика адско задръстване по АМ "Тракия"
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Катастрофа в изпреварващата лента на АМ "Тракия" преди София, образува се задръстване!
Ето какво се крие зад раздлялата на Торино и Пашата
Синоптиците вещаят люта зима с две лица в България
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със забит нож
Актуални теми
Почина актьорът Матю Пери
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
