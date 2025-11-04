Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
© bTV
На въпроса защо Европейският съюз писа "3-ка" на Македония Любчо Нешков смята, че е защото Европейският съюз са възпитани и цивилизовани хора, използват тази метафора с тройката, за да разкрият истината. "Тази истина започна да се разказва по време на визитата на Урсула фон дер Лайен в Сопот, когато беше за кратко и там на пресконференцията тя загатна за рисковете, които съществуват в региона. Не само на Западните Балкани, а и общо - външната заплаха", коментира Нешков и добави:
"Интересно беше пристигането в Белград, на летището. Вучич вече не беше "Скъпи Вучич", а беше - "здравей" и в колата. А в Скопие тя въобще не се появи на пресконференцията с Мицкоски. В тази връзка народното усещане е най-силно".
Нешков разказа, че е имал среща с една македонка, известен учен, и на въпроса какво се случи в Македония с изборите, тя му е казала "Заедно със сърбите, ние сме "утепани", т.е потиснати. В тази дума има и липса на емоция, липса на страст, на желание, ако искате - и на оптимизъм. Ето това е случващото се в Македония, смята журналистът.
Всичко това нещо, в което ние сме свидетели, това е една разголена истина, която ЕС вижда, коментира Нешков пред bTV.
Още по темата
/
Марта Кос не иска да е комисарят, въвел "троянски кон": За бъдещите членове на ЕС - пробен период с възможност за изключване от Съюза
18:39
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се справи с "пречките" от страна на София
16.10
Давкова пред ООН: Не искаме да спорим със София за история и език! Договорът с България не изисква конституционни промени
25.09
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част населението ще отидат в България, други в Албания
25.09
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция
12.09
Георг Георгиев пред българските дипломати: Европейската интеграция на региона остава наш стратегически приоритет
22.07
Радев: Албания е позитивен пример в процеса на европейска интеграция за региона на Западните Балкани
10.07
Георг Георгиев: България е фактор, с който РС Македония трябва да се съобразява - ние сме държава член на ЕС, а РСМ е едва кандидат
10.07
Радан Кънев след гласуването в ЕП за РС Македония: Текстовете, използвани от режима в Скопие за антибългарска пропаганда, бяха отхвърлени
09.07
Мицкоски: По талибански начин заличиха македонския език и македонската идентичност от доклада на ЕП
03.07
Мицкоски очаква "всякакви инженерни измислици" от София: Македонската идентичност не е само добрата кухня, но и Делчев, Груев, Сандански...
02.07
Още от категорията
/
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
21:03
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
14:35
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.