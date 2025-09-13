Новини
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Автор: Десислава Томева 10:59
© Facebook
Любен Дилов – син с остър пост, който в последствие разгневи дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ето какво написа във Facebook Дилов:

Бързам да кажа, че това обръщение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. Към онези, които преди три години опъваха прашки срещу нея, към онези които ѝ хвърляха запалена слама, а днес я замеряха с тоалетна хартия. Знаете ли, вие не сте много (и Слава Богу). Просто сте много кресливи. И понеже не сте много, а както чудесно я карате, няма никакъв изглед да станете повече, скоро ще ви погнат по улицата.

Няма да съм аз, нито пък някой от моя политически кръг. Сещате се кой ще ви погне. Крайно антилибералните, които копнеят да ви срещнат по някъде по тъмно. А вече и на светло искат да ви срещат... И сега идва най-забавното: когато ви погнат, на кого ще разчитате да ви опази? Ха - на същата тази полиция! Тя няма да е преизпълнена със състрадание към вас. Както не са преизпълнени със състрадание, примерно рибарите от Ченгене скеле, уреждането на чийто въпрос гръмко провалихте, не правейки разлика между сараите на Доган и техните лодки и бараки.

Имате невероятна, гениална способност, да си създавате неприятели... И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас. Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива. Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого - дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща.

Ще ви издам една голяма тайна: ДАНС например отдавна не търсят поддръжници на Ислямска държава в България. Те търсят поддръжници на каквато и да е държава. И това положение става неприятно в един момент, защото се дължи основно на вас - мнозинството от българите вече също търсят държава. Каквато и да е, може и недемократична. Търсят държава, в която полицията бие хулиганите, а не обратното. Може и несправедливо да е набит някой, но като цяло това да е тенденцията. Опасявам се, че не го разбирате. Всичко, което правите и изговаряте, показва че не го разбирате. Или както казва една стара поговорка: докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти.

Снимката е илюстративна, нарочно не показвам днешните "протестни герои"

Aнонимен
преди 2 мин.
0
 
 
Дилов, синчето на галеника на Т. Живков бил бит от милицията. Това виц ли е наглецо, Любчо!? Само някой идиот би повярвал на това.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
